Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Mai vista un’Italia così! Estate pazzesca”

“Mai vista un’Italia così”. Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Estate pazzesca: dopo gli Europei di calcio e Berrettini in finale a Wimbledon, ecco il record di...

Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". "Estate pazzesca: dopo gli Europei di calcio e Berrettini in finale a Wimbledon, ecco il record di medaglie in una Olimpiade". "La Palmisano nella marcia, il siciliano Luigi Busà nel karate, Jakobs & co nella staffetta 4x100. A Tokyo continua a splendere l'azzurro, gli ori diventano dieci. E non è ancora finita...".