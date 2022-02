Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Lo stop sulle colpe dei giudici”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Lo stop sulle colpe dei giudici”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Via libera della Corte costituzionale a tutti i referendum sulla giustizia, tranne a quello sulla responsabilità civile dei togati: resta lo stato a risarcire chi ha subito un danno ingiusto. Gli italiani potranno invece votare, fra l’altro, su separazione delle carriere, stretta della custodia cautelare e addio alla legge Severino. No al quesito sulla cannabis: troppi riferimenti a droghe pesanti. Partiti, un sondaggio rimescola le carte: Fdl primo in Sicilia. Caro bollette: produzioni ridotte e personale a casa. Per il carburante: pescatori in allarme, raddoppiati i costi. Fiammetta Borsellino a colloquio con Costantino Visconti: ‘Provo rabbia contro certi magistrati…’. Lo sfogo della figlia di Paolo, nel trentennale di Via D’Amelio: ‘Il male te l’aspetti dai mafiosi, non da chi amministra la giustizia. Non solo errori, ma una precisa volontà di allontanarci dalla verità da parte di molti’. Effetti Covid sugli anziani: in aumento la depressione. San Mauro, condannati i boss Farinella e altri cinque. Corse clandestine, la stalla a Ciaculli”. Infine, in taglio alto: ‘Firmino e Salah stendono l’Inter: vince il Liverpool. Placido Domingo: ‘Finalmente al Massimo’. La crisi Ucraina, l’Occidente teme il bluff di Putin e la Nato si rafforza a est: I russi non si stanno ritirando”.