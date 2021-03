Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Lo spaccio affidato alle mogli. Orlando e il piano anti assembramenti”

“Lo spaccio affidato alle mogli”.

Apre così l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘. “Al posto dei ‘titolari’ chiusi in carcere, toccava ai parenti gestire lo smercio della droga, ma anche furti e rapine, fra Palermo e la provincia. Indagini sul ruolo di Cosa Nostra”. “Orlando e il piano anti assembramenti: tante piazze a rischio”. “Mi vergogno di questo PD, le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti”. In taglio alto: “Il gol nel derby: tutti pazzi per Santana”. “Terza serata tra duetti, cover e nostalgia”.