Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “L’Italia nel mirino di Mosca. Lidi, alt proroghe”

"L'Italia nel mirino di Mosca". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Sanzioni Ue: embargo sul carbone e porti chiusi. Zelensky: vogliono ridurci in schiavitù. Lidi, alt alle proroghe: gestori in rivolta. Medici di famiglia, pratiche all'Asp in tilt. Caro benzina, in preparazione nuovi tagli".