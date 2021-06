Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “L’inchiesta dei nomi eccellenti. Variante Delta, è allarme”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“L’inchiesta dei nomi eccellenti”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Decapitata Girgenti acque: 8 fermi. Per i pm, l’imprenditore Marco Campione aveva costruito per eludere i controlli un sistema di tutela composto da ‘colletti bianchi’. In tutto 84 gli indagati, tra cui Miccichè e Scoma per un finanziamento elettorale. Il presidente si difende: ‘Ho già consegnato le carte all’Ars’. Truffe pure su contatori fasulli comprati in Cina. Gli spara per l’affitto non pagato. Variante Delta, è allarme: porterà il 90% dei casi d’estate. Iacobello: Sicilia prima per contagi, colpa dei ritardi nella vaccinazione. Ripartono i lavori alla circonvallazione”. E ancora: “Ronaldo, due gol e il Portogallo si qualifica. Lo scontro sul ddl Zan, Draghi: l’Italia è uno Stato laico, non confessionale”.