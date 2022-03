Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Le bombe sui bambini”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Le bombe sui bambini”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La ferocia militare russa non risparmia nessuno: distrutto un ospedale pediatrico a Mariupol, si cercano vittime fra le macerie. Giallo sul controllo della centrale nucleare di Chernobyl. Negoziati ancora aperti: oggi in Turchia incontro fra i due ministri degli Esteri. Per la Cina il conflitto è colpa di Usa e Nato. In 24 mila già in Italia. La Sicilia in prima fila. Draghi: aiuti in arrivo e sul gas l’Iva al 5%. Prezzi impazziti, il pieno è un salasso. Regione, concorsone a rischio per un ricorso. Gli over 50 no vax segnalati per le multe. Gestiva beni confiscati, ora subisce il sequestro”. Infine, in taglio alto: “La Bobulova e le divorziste d’assalto. I vescovi: sì alle processioni dal 1º aprile. Dopo la spaccatura sul catasto parte la verifica: riunioni bilaterali tra governo e partiti”.