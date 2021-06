Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La variante spaventa. Azzurri come leoni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“La variante spaventa, allerta in porti e aeroporti”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Controlli sulle navi dalla Tunisia, ‘ma molti spariscono nel nulla’. Tamponi allo scalo di Punta Raisi, non a Catania. Sospiro di sollievo: ieri zero positivi a Palermo, due in provincia. Movida, due ordinanze per evitare assembramenti”. E ancora: “Azzurri come leoni. E l’Italia va ai quarti. Partita durissima, una battaglia sino alla fine dei supplementari. Decisivi i cambi di Mancini: vanno in gol Chiesa e Pessina subentrati nella ripresa”.