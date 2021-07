Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La variante Delta dilaga in Sicilia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Il boss che perse due volte”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Uscito dal carcere due anni fa, Giulio Caporrimo si era ripreso il comando del mandamento dell’ex regno dei Lo Piccolo. Il coraggio di due imprenditori svela la tela del racket. Ventiquattro ore dopo la retata a Ciaculli, a Palermo un altro blitz scompagina anche il clan di Tommaso Natale: 8 arresti. ‘Ha favorito i mafiosi’: condannato D’Alì. Regionali, stop al contratto. I sindacati: è inaccettabile. La variante Delta dilaga in Sicilia. Boom di casi in più province. Tre medici positivi a Palermo”.