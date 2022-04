Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La regia della droga era alla Kalsa: 8 arresti”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Gas, la Sicilia snodo cruciale". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Giro di Sicilia oggi al via: Nibali tenta il bis. Regeni, sospeso il processo. L'ira dei genitori. Ristori per i danni del Covid, in arrivo nuovi fondi. Cancelliere austriaco da Putin: è scontro. La regia della droga era alla Kalsa: 8 arresti. Prestanomi dei boss, quattro condannati".