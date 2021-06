Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La legge del 3-0: l’Italia vola agli ottavi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Gli enti locali rischiano il default anche perché molti cittadini non pagano le tasse. La Regione: presto i finanziamenti. Bankitalia, persi migliaia di posti. Incertezze sulla ripresa nella nostra Isola. Famiglie sempre più povere e lavoratori in difficoltà, è emergenza. ‘Variante Delta perfida. Ci protegge il vaccino’. Accoltella la moglie e poi tenta di uccidersi. Ponte Corleone a pezzi, arriva il commissario”. E ancora: “La legge del 3-0: l’Italia vola agli ottavi. Altra scintillante prova degli azzurri. La doppietta di Locatelli e il gol di Immobile valgono già il passaggio del turno: ora gol Galles per il primo posto”.