Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La guerra alle porte della Ue”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"La guerra alle porte della Ue". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Si torna in bianco, ma i contagi salgono ancora. Materie prime troppo costose, stop ai cantieri edili. Draghi: è il tempo per prepararsi ad un economia da conflitto. Due milioni e mezzo di profughi, migliaia già arrivati in tutta Italia".