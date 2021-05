Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La disfida dei cinquantenni. Il mistero dell’auto impazzita”

“La disfida dei cinquantenni”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Musumeci allarga le maglie dei vaccini senza il sì del commissario Figliuolo, che ribadisce la priorità ad anziani e fragili. Prenotazioni al via: non necessarie per chi ha patologie. Medici di famiglia: scontro sull’accordo. Altri 902 positivi, Catania supera Palermo. Il presidente è pessimista: rischiamo di restare arancioni”. E ancora: “Il mistero dell’auto impazzita. In un filmato si vede la panda che cambia direzione all’improvviso per evitare un tamponamento e finisce a tutta velocità sull’altra corsia mentre arriva il minivan. Chiara Ziami stava per sposarsi, era andata a provare l’abito bianco. Alessia Bommarito aveva la passione per il calcio”. In taglio alto: “La Roma punta su Mourinho per il rilancio. A Trapani 457 migranti. Tamponi prima dello sbarco, andranno in quarantena”.