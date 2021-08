Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La crisi si ferma solo coi vaccini“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“La crisi si ferma solo coi vaccini”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Le previsioni della Regione: con la campagna di immunizzazione in porto, quest’anno +5,1% di Pil e nel 2022 assorbite tutte le perdite. Altrimenti lockdown e mazzate sulle imprese. Mascherine e feste: scatta il giro di vite. Per andare al ristorante referti taroccati”. E ancora: “La tragedia di Vanessa. Assassinata a 26 anni. L’ex fidanzato le ha sparato in strada mentre era in compagnia di amici. Poi si è impiccato in un casolare. Era stato denunciato per stalking e aveva il divieto di avvicinamento: polemiche e proteste”.