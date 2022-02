Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Kiev, disperata resistenza. Curva in discesa”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Kiev, disperata resistenza". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Coi fondi Pnrr i lavori per il Canale Mortillaro. Tir, bilancio dei danni, tanta merce al macero. Curva in discesa, ma la Sicilia resta in giallo. Mattarella, non accettare la follia della guerra. Draghi, l'Europa torna ai giorni bui".