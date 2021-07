Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Italia, una festa lunga un giorno”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del 'Giornale di Sicilia'

Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, oggi in edicola. "Vaccini, prime dosi dimezzate". "Settimana di contagi in risalita, aumento del 52%". "Festino, al via i programmi. Il carro spostato ai quattro canti". "Morto Alfonso Giordano, guidò in porto il maxi processo". "Tragedia sul lavoro: vittima un operaio".