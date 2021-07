Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Italia delle notti magiche. Manca solo l’Inghilterra“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“No vax, parte il censimento”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Nella Sicilia cenerentola delle somministrazioni, la Regione rompe gli indugi: ricognizioni in tutte le aziende e chi rifiuta il siero e ha contatti con l’utenza sarà trasferito. Nel piano anche inoculazioni nei posti di lavoro e nei luoghi delle vacanze. Tamponi obbligatori per chi arriva da Spagna e Portogallo. Atterrati a Punta Raisi dalla Penisola iberica. Allarme in aeroporto: quindici casi di Delta in tre giorni. Si tratta di giovanissimi tra 19 e 22 anni: alcuni stranieri arrivati in visita nell’Isola, altri sono ragazzi siciliani rientrati dalle vacanze. Rap sull’orlo del caos. E scoppia il caso degli assenteisti”. E ancora: “È l’Italia delle notti magiche. Ora manca solo l’Inghilterra… Conto alla rovescia verso la finale degli Europei, domenica a Wembley. Nella seconda semifinale battuta la Danimarca. Per la partita degli azzurri contro la Spagna in venti milioni davanti alla tv. Mancini rende omaggio alla Carrà. La stampa estera osanna Donnarumma”.