Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “In campo undici leoni rosanero. Ospedali solo per le urgenze”

“Ospedali solo per le urgenze”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, oggi in edicola. “L’invito della Regione a tutti i manager: rinvitare ricoveri e interventi in sala operatoria non indispensabili e accorpare i reparti no Covid per liberare personale sanitario. Corsa contro il tempo per riorganizzare le strutture e aumentate i posti letto. In Sicilia la percentuale più alta di pazienti in intensiva”. E ancora: “Amato: ‘Noi medici prima eroi e ora insultati’. Continua a salire il numero dei morti: 356 in un giorno. Oltre un milione di vittime in tutto il mondo, 250 mila solo negli Stati Uniti. L’annuncio di Pfizer: ‘Il nostro vaccino efficace al 90%’. E le Borse volano. Ordinanza del Ministero: per altre cinque Regioni scatta l’arancione. Giro di vite per Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Slitta forse a oggi la decisione per la Campania. L’isola con il fiato sospeso”. Poi, riflettori puntati sul derby di Sicilia andato in scena ieri sera al ‘Renzo Barbera’. “In campo undici leoni rosanero. Il derby finisce 1-1. Prova di grande carattere del Palermo decimato dal virus: ha affrontato il Catania senza poter fare sostituzioni. La squadra di Boscaglia è passata in vantaggio con Kanoute e solo nel finale viene raggiunta dagli etnei con un gol contestatissimo di Pecorino”. Infine, in taglio alto: “Arriva il bonus per comprare computer. Cafiso in cerca di un veliero partito da Boston. Firmato l’accordo per l’affitto: Rinascente non chiude, sono salvi i posti di lavoro”.