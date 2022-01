Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo torna a vincere, Damiani e Felici affondano il Monterosi”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Il Palermo torna a vincere, i nuovi arrivi Damiani e Felici affondano il Monterosi". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "I partiti raccolgono i cocci. Nadal arriva al record dei 21 Slam. Fiorello prepara il debutto in bigodini. Ricoveri in terapia intensiva e contagi in calo, la Sicilia spera nel ritorno in giallo". E ancora: "Gianni Puglisi: se lo Stato chiama, Sergio fa il suo dovere. Musimeci rischia di ritrovarsi solo con Fratelli d'Italia".