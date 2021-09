Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Garante scudo dei no vax. Adieu Jean-Paul”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de 'Il Giornale di Sicilia'

Apre così l'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. "I calendari di eccellenza e promozione. Rafforzata la scorta per Musumeci dopo le minacce. L'Esercito ai Rotoli per accelerare i trasferimenti. Amministratore giudiziario ai domiciliari per estorsione. Dopo venti giorni i casi sotto quota mille. Speranza, subito la terza dose ai più fragili".