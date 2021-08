Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Covid non ferma il turismo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del Giornale di Sicilia

"Il Covid non ferma il turismo". "L'estate rallenta i richiami, non le prime dosi". "Il numero di contagi non cala. Tamponi gratuiti nei parchi". "La Rap affogo nei suoi rifiuti". "Altri 800 arrivi tra Trapani e Pozzallo, subito in quarantena". "La L'Italia sa lottare, con Conyedo si vola a quota 39".