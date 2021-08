Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il cammino dei rosa: si parte contro il Latina”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Ora basta con i medici no vax”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “L’Asp di Palermo contro 849 sanitari che non risultano immunizzati: avviato l’iter che può portare a trasferimenti o sospensioni. Nel mirino pure infermieri, fisioterapisti e tecnici. Contagi in ascesa. Razza: ‘Difficile evitare il giallo’. Strade sommerse dai rifiuti e contenitori in fiamme: ma che bel Ferragosto… Inferno incendi: minacciate le case. Formazione, a settembre un migliaio di corsi”. Infine, in taglio alto: “Il cammino dei rosa: si parte contro il Latina”.