Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Bari regge pure in 10. Deludente pareggio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Il Covid chiude le piazze siciliane: feste in casa”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Ieri quasi 25 mila casi in Italia, 1.212 nella nostra regione. In molte città già in vigore i divieti. A Palermo comunque le casse erano vuote. Solo De Luca a Messina insiste sui concerti. Da Ribera alla provincia di Siracusa: diverse scuole tornano in Dad. Terapie intensive e reparti al livello di allerta. Il governo pronto alle contromosse”. E ancora: “Il Bari regge pure in 10. Rosa fermati sullo 0-0. Deludente pareggio al Barbera con la capolista. Il Palermo non ha approfittato della superiorità numerica. Una sola occasione con Brunori. Filippi: il gap con loro c’è. Il Napoli batte il Milan e lo aggancia. Le due seconde a 4 punti dall’Inter, campione d’inverno”.