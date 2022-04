Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Grigliate e rifiuti pure col maltempo. Draghi…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"La Corte dei conti mai pagati". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Draghi positivo, riposa in Umbria e viaggi annullati. Fondi dell'Ue, sconti e agevolazioni per i giovani. Fiumicino, maxi ritardo per il volo verso Comiso. L'economia russa messa a dura prova. Putin minimizza. Anziani falciati: scatta la denuncia. Festa con rissa, raffica di arresti. Grigliate e rifiuti pure col maltempo".