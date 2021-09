Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Green pass in tutte le aziende. Via alla 3′ dose”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del 'Giornale di Sicilia'

Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. "Terza dose, si parte con 10 mila malati gravi. La scuola al via con il 94% del personale vaccinato. Undici comuni tornano in giallo. Dallo Zen a Carini, la droga viaggiava sui mezzi della Rap". E ancora: "Juve, buona la prima: attacco da Champions. Si fingeva ginecologo per molestare le pazienti. Annullata maxi confisca a imprenditore sammaritano".