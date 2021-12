Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Focolaio nell’isola. Sanità, tempo di assunzioni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del 'Giornale di Sicilia'

Così la prima pagina odierna del Giornale di Sicilia, disponibile da questa mattina in edicola. "Via ai primi bandi al Garibaldi di Catania, ma occhi puntati soprattutto sul civico di Palermo. Nell'isola nuovi focolai e altre zone arancioni. Dieci giovani in cella per aver stuprato una ragazza e minori. Maltempo, voli dirottati, incidenti e allagamenti. Mattarella a Enna nel suo ultimo discorso in Sicilia: "Il futuro nella cultura e nelle competenze". E ancora: "Vaccini ai bambini, i consigli dei genitori. Rosa, la spinta dei tifosi prima del derby. Caro bollette, aiuti alla fasce più deboli e alle imprese".