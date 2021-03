Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Finanziaria caos, aiuti bloccati. E la crisi da Covid dilaga”

“Finanziaria caos, aiuti bloccati”

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Paralisi in Parlamento regionale. La manovra resta al palo per le fibrillazioni nella maggioranza. E la crisi da Covid dilaga. Accantonato l‘articolo che destinava 25 milioni alla ristrutturazione del debito delle imprese. Ira di Sicindustria: un fatto gravissimo. Gli artigiani: quattromila aziende già chiuse. Le somministrazioni avanti a rilento. Migliaia in coda per ore, protesta alla Fiera. Soggetti fragili, prenotazioni anche per mail. Vaccini dai medici di base. Bisognerà aspettare ancora”. E ancora: “Fuoco e… inferno in autostrada. Un camion in fiamme con un carico di plastica sulla Palermo-Mazara, la circolazione paralizzata dalle 8 e fino al pomeriggio. Ingorghi pure sulla statale 113 usata per dirottare il traffico. Entro oggi la riapertura. Centinaia di automobilisti intrappolati fra gli svincoli di Villagrazia e Carini. ‘Putin un assassino’. Biden a muso duro ed è guerra fredda. La Russia ritira l’ambasciata dagli Usa. Palermo, violenza su un minore: assolto agente penitenziario. Corte dei Conti: ‘Gli assenteisti devono pagare pure il danno di immagine’. Depistaggio Borsellino, teste finisce sott’accusa. Troppi ‘non ricordo’ di un agente che scortava Scarantino e il presidente spedisce il verbale in Procura”. Infine, in taglio alto: “Tutte le ricette dei piatti di Montalbano. Luna Rossa ko ma con onore: ci riproveremo. Danni per i cinghiali alle Madonie. Se non c’è colpa del Parco spetterà solo un indennizzo”.