Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Export, la guerra parallela. Allarme turismo”

"Export, la guerra parallela". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Palermo accoglie i primi profughi, arrivati in 22. Prezzi proibitivi per le materie prime, allarme conti per le nostre imprese. Kiev accusa Mosca: lancio di bombe su corridoi umanitari, decine di vittime. Zelensky apre al compromesso: noi pronti a trattare, ma niente resa. Allarme turismo, telefoni muti per le prenotazioni. Fallimento del Palermo, Giammarva assolto: non mentiva sui conti. Contratti in scadenza, la Regione a caccia di una soluzione".