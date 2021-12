Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Corsa ai vaccini. Ravanusa scricchiola”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Regione e comitato scientifico a lavoro per introdurre norme più severe. Basteranno meno contagi, a prescindere dai ricoveri, per passare più facilmente in arancione o rosso. Ora è corsa ai vaccini, lunghe code negli hub. Ravanusa scricchiola, 120 rimasti senza casa. Quarantena più breve e altre contromisure, oggi il governo decide. Sul ponte Corleone un mese di verifiche".