Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Contagi sotto quota 500. Al via le terze dosi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del 'Giornale di Sicilia'

Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, disponibile da questa mattina in edicola. "Pareri legali contrastanti e conflitti di competenza fra Stato, Regioni, Comuni ed ex Province. Terze dosi al via, si punta ad accelerare per over 80 e medici. I contagi scendono sotto quota 500. Per teatri e cinema la capienza all'80%". E ancora: "Abusi sui bambini al calcetto, brigadiere finisce in carcere. Scontro in galleria, autostrada caos. Per i forestali approvata la proroga fino al 15 ottobre". Infine: "L'Inter vola, a Firenze di nuovo in testa. Il Papa racconta l'operazione: 'Qualcuno mi voleva morto e già preparava il conclave'".