Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Con l’arancione resta la crisi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Con l’arancione resta la crisi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Da Natale in poi calo dei consumi in Sicilia. Il comparto dell’abbigliamento lamenta un crollo del 40%. Confcommercio: c’è un lockdown volontario, la gente non esce e non spende. La paura mette in ginocchio negozi e ristoranti. Confesercenti: nel turismo prenotazioni quasi assenti. Ieri altri 7.405 contagi. Sono ancora in 536 mila senza neanche una dose. Polemiche e lutto per i sei no vax deceduti. La mortalità è 25 volte più alta se manca la copertura vaccinale. Salvini all’attacco: centrodestra sciolto come neve al sole. Musumeci alla prova dell’Ars. Si riprende dopo 3 settimane. Carini: schianto fra tre auto. Undici feriti, uno è grave. Rotoli, bare dovunque: oltre 900 in attesa”. E ancora: “Sanremo, profumo di Sicilia. Amadeus, con accanto Sabrina Ferilli, conduce in porto l’edizione dei record di ascolto. E già pensa all’anno prossimo. Riuscito il mix sul palco dell’Ariston di grandi big, giovani di qualità e ospiti di rilievo”. Infine, in taglio alto: “Giroud ribalta l’Inter, ora il Milan è a un punto. Una folla di attori e gente comune per l’addio alla Vitti. Il Gattopardo racconta storie di donne: scrittrici, veliste, pescatrici e anche Giulia, la modella curvy”.