Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ciao Raffa. L’Italia si ferma per tifare”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

"Ciao Raffa". Apre così la prima pagina del "Giornale di Sicilia, oggi in edicola. "L'omaggio dei big alla romagnola amata da tutti. Enzo Paolo Turchi: così nacque il Tuca Tuca. Carràmba, che vita piena di sorprese". E ancora: "Sulla via della droga 81 arresti. Dalla centrale di Partinico cinque gruppi gestivano il narcotraffico con diramazioni in mezza Sicilia. In carcere pure Giusy Vitale. I pm: faceva il doppio gioco ed era tornata a comandare. In tutto 101 gli indagati. Affari con la 'ndrangheta e i Casamonica, infiltrazioni nel mondo della politica. Il retroscena: un agente penitenziario era la talpa del Pagliarelli. De Luca: i boss mantengono il controllo del territorio. Guarino: lo spaccio è una enorme fonte di introiti. Fruttini: messi in luce legami con la mafia di Roma". Infine, in taglio alto: "Europei: c'è la Spagna, l'Italia si ferma per tifare. Decorso regolare per il Papa, degenza lunga. Lotta contro il Covid, arrivano le proroghe per il personale: ecco la mappa dei posti e le spese".