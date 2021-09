Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Calo ricoveri e intensive, il bianco più vicino”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia"

Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, disponibile oggi in edicola. "Asp, ospedali e Irca: nomine ancora rinviate. Il Pil corre più del debito, Draghi rallenta sul catasto. Via libera alla terza dose per over 80 e ospiti Rsa. Medici e colf: più decessi sul posto di lavoro per il virus. Giro di Sicilia, oggi a Mondello. Travolto dal camion affittato per lavorare". E ancora: "Il Milan beffato nel finale , pari per l'Inter. La Sicilia celebra Caravaggio con due eventi".