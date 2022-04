Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Bruciati vivi alla stazione. I rosa a Monopoli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

"Bruciati vivi alla stazione". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Ennesimo orrore dell'attacco russo, molti bambini fra gli oltre 50 morti a Kramatorsk. Makarov, 130 corpi sepolti nelle fosse comuni: razzi su Odessa. Comandante georgiano racconta le vendette sui soldati di Putin. Il Cremlino apre lo spiraglio: operazione finita in un futuro prossimo. Caro carburante, il governo prepara il decreto. Tramonta l'ipotesi di embargo per petrolio e gas. Prodotti agricoli, prezzi alle stelle: allarme della Fao. Concorsi truccati a Palermo, arrestato ex prof del Policlinico. I rosa a Monopoli, Baldini: vietati passi falsi".