Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ast, una truffa caduta in volo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Ast, una truffa caduta in volo”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “L’inchiesta sulla gestione scandalo dell’azienda trasporti svela pure l’affare della compagnia aerea dove piazzare i parenti. Ma il no della Regione alle procedure vanificò il progetto. Per l’accusa, il direttore Fiduccia avrebbe tramato con gli altri indagati per un affidamento pilotato, in cambio dell’assunzione di figlia e nipote. L’Anticorruzione: acquisti irregolari di bus. Savarino: all’Ars avevamo trovato criticità. Viaggio premio all’estero offerto al manager da un fornitore. Draghi: ‘Lo stato d’emergenza non sarà prorogato’. Alt il 31 marzo. Il premier: obiettivo riaprire tutto. Patronaggio procuratore generale a Cagliari. Mamma coraggio dona parte del fegato e salva la figlia. ‘Avvelenò il marito’: condanna a 30 anni. Tir, la protesta in tutto il Sud. La rivolta contro il caro-gasolio dilaga dalla Sicilia in altre regioni. Si moltiplicano i blocchi stradali e i disagi. Nel Foggiano automobilista accoltella un camionista. Le merci cominciano a scarseggiare nei market. Musumeci incontra a Catania i padroncini. L’Aias: avanti a oltranza”. Infine, in taglio alto: “Monica Vitti: grande attrice, persona vera. Pubblicata la biografia. Al via il 14 marzo il maxiconcorso per la scuola. Candidati in 500 mila. La crisi in Ucraina, gli Stati Uniti avvertono Kiev: invasione russa entro 48 ore. Il Papa: un digiuno per la pace”.