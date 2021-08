Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Arriva Dall’Oglio, Kanoute saluta”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Sette giorni per evitare il giallo”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La Sicilia ancora prima in Italia per nuovi casi Covid (848), ma i ricoveri restano appena sotto la soglia di allarme: se martedì prossimo sarà superata, restrizioni certe dal 23 agosto. Marineo, il matrimonio si trasforma in focolaio. L’intervista a Cascio: ‘Ospedali pieni per colpa di chi non si è vaccinato’. Petralia in ginocchio, evacuata una Rsa. Fiamme pure a Macari. Donna impiccata alla Vucciria, l’ipotesi suicidio non convince. Emergenza bare, cremazioni gratis”. Infine, in taglio alto: “Mercato rosa: arriva Dall’Oglio, Kanoute saluta”.