Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Altri 300 posti alla Regione”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Altri 300 posti alla Regione”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “La nuova selezione, ulteriori aumenti ai dipendenti e promozioni entro fine anno: serviranno per ‘disinnescare’ i ricorsi minacciati dai Cobas contro il maxi concorso già avviato. In palio contratti triennali destinati agli uffici che gestiscono i progetti del Pnrr. Costeranno 43 milioni. Il piano illustrato ai sindacati. Zambuto: entro due mesi la firma del rinnovo contrattuale. Fondi Ue, scontro tra Armao e Miccichè. Renexia: l’impianto darà lavoro a 6.600. Aggressione sul tram: senza biglietto e pass picchia il vigilante. La strage per lo scoppio: il Comune di Ravanusa pagherà i funerali. Ufficio Tributi con pochi impiegati: l’ira della dirigente. Il far west dello slittino sulla neve: tanti feriti”. E ancora: “E ora pure il curling si tinge di azzurro. Inatteso trionfo ai Giochi invernali di Pechino. Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono il torneo di doppio misto battendo nella finalissima 8-5 la Norvegia. È la prima storica medaglia d’oro per l’Italia in una delle più ‘mitologiche’ discipline olimpiche”. Infine, in taglio alto: “Corsa verso gli Oscar: nomination per il film di Sorrentino. La pedofilia a Monaco, Ratzinger si ribella: ‘Non sono un bugiardo’. Da venerdì stop alle mascherine all’aperto ma vanno indossate se si incontrano assembramenti. In Sicilia ulteriore calo dei ricoveri”.