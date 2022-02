Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Alla Rap raffica di assunzioni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Alla Rap raffica di assunzioni”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Bando per 106 nuovi operatori che si dovranno occupare della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento delle strade. Domande per via telematica, si parte fra quindici giorni. Passeranno invece mesi per la graduatoria del concorso per 46 autisti: non è ancora stata scelta la società che dovrà esaminare le domande. Musumeci cancella la crisi: andiamo avanti e Fi si spacca. La lotta al Covid in Sicilia: il peggio è passato, anche negli ospedali la pressione si allenta. Da quattro settimane ricoveri in calo. I bambini restano i soggetti più a rischio. Ancora 200 mila gli irriducibili no vax over 50: ora sono a rischio multa. Delitto Cerciello: ragazzo bendato, carabinieri a giudizio. Ucciso in Congo: omicidio Attanasio, indagini sull’ONU. Benvenuta alla dea Atena. La statua sarà esposta per 4 anni al Salinas. Parco eolico, gli ambientalisti ai deputati: va realizzato. Pubblicità, il TAR congela la gara del Comune. Chat hot con minorenni, a giudizio ex parroco”. Infine, in taglio alto: “Draghi: famiglie e imprese saranno tutelate. Fondi illeciti, Renzi e la Boschi verso il processo. Il mito di Raffaella Carrà rivivrà in una serie televisiva: dalla musica ai programmi ormai leggendari”.