Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Aiuto e condono, sì al piano. Vaccini in Sicilia, calendario da rifare”

“Aiuto e condono, sì al piano”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Trentadue miliardi stanziati per la ripresa del paese, 11 saranno destinati alle imprese. intesa trovata sulle cartelle esattoriali: sanatoria fino a 5 mila euro, ma solo per i redditi bassi”. “Draghi: più soldi e tutele a tutti e anche più velocemente”. “AstraZeneca ripartito: in Italia senza restrizioni”. “Vaccini in Sicilia: calendario da rifare”. “Ztl di nuovo sospesa da lunedì fino a Pasquetta”.