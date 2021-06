Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Aiuti, un miliardo nei cassetti. Arriva il supercaldo africano“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Aiuti, un miliardo nei cassetti”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Nella guerra alla crisi provocata dal Covid, rimangono ancora in attesa imprese, autonomi, artigiani, famiglie povere: i soldi ci sono, ma restano bloccati fra intoppi e tempi biblici. Calano i contagi ma mai così pochi vaccinati in due mesi. Conte sfida Grillo: non sono prestanome di un leader ombra. State al fresco, arriva il supercaldo africano. Palermo e Trapani in allerta rossa. Olimpiadi a Tokyo: Nibali e Caruso, l’Italbici si affida a due siciliani”.