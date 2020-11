Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Addio Diego, il calcio perde la sua leggenda. Rosa beffati nel recupero”

“La tragedia di Marta sconvolge Palermo”.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. “La bambina, 10 anni, si è accasciata durante l’ora di educazione fisica in palestra. Vani i disperati tentativi di soccorrerla. Per il medico legale si è trattato di morte naturale. Sarà eseguita l’autopsia. La migliore amica: non è possibile che non la vedrò più. ‘Per fare la ginnastica non c’è bisogno di certificato’. Giovanni Caramazza, ex presidente del Coni: tante incongruenze. Spostamenti, negozi, feste: in arrivo le nuove regole”. E ancora: “Addio Diego, il calcio perde la sua leggenda”. Poi, riflettori puntati sulla sconfitta rimediata dagli uomini di Roberto Boscaglia: “I rosa beffati nel recupero dalla Turris. Al 95’ Pandolfi in contropiede sbanca il Barbera. Punito un Palermo sprecone. Boscaglia: prestazione buona, è mancato il gol”.