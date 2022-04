Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Un miliardo per il Milan. Juventus 80 punti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna de 'La Gazzetta dello Sport'

"Un miliardo per il Milan, offerta record per la cessione del club". Apre così la prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, da questa mattina in edicola. "Plusvalenze, tutti assolti: i giudici, non si può fissare il valore di un giocatore. Juventus, missione 80 punti: Allegri sei vittorie per superare Pirlo, e c'è il Bologna. Ci vediamo martedì: Scudetto, Milan e Inter volano, ora derby di coppa".