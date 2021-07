Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Senza paura. Inghilterra, il tuffo da rigore”

Mediagol.it vi propone la prima pagine de "La Gazzetta dello Sport"

Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, disponibile oggi in edicola. "Gli inglesi ci soffrono: ecco perché possiamo batterli". "Conte: ' L'Italia sa fare tutto, siamo i più completi'". "L'Inghilterra e il tuffo da rigore che agita l'Europeo". "Milan: Ibra presto in campo, con lui avrà Giroud". "Inter, Zhang ai soci: 'Il club non è in vendita'. Arriva lo sponsor". "Cairo: 'Ritroveremo lo spirito granata'. E Juric avvisa Belotti".