Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Pioli dice scudetto. Dybala, Joya a vita”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna de 'La Gazzetta dello Sport'

Così la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport, disponibile da questa mattina in edicola. "Joya a vita. Bandiera della Juve, il rinnovo sale al 2026. Italia riparti, Raspadori (e non solo): occasione finalina. Montella: 'Rinato in Turchia, aiuterò Balotelli a tornare in azzurro'. San Siro a Theo. Che Francia, Hernandez rimonta Lukaku. Dopo la sosta stadi pieni al 75%. Un principe e un...Conte. Il Newcastle ai sauditi, e adesso tenta l'ex Inter".