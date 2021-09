Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Nuova Italia per i gol mondiali. Mou stupisce”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de La Gazzetta dello Sport

Apre così la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. "Emergenza Nazionale, fuori uso Immobile, Chiesa e Insigne. Dentro Raspadori per riprendere la caccia a Qatar 2022. Inzaghi, scappo subito. In testa alla classifica il derby è iniziato. Maximo rischio. Rientro in extremis per i sudamericani. Sconto a Osimhen, gioca Napoli-Juve".