Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Milan scippato, lo sceriffo inguaia l’Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna de 'La Gazzetta dello Sport'

Così la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport, disponibile oggi in edicola. "Dominato l'Atletico, entra in scena l'arbitro: Kessie espulso e rigore inesistente. Lo sceriffo inguaia l'Inter. Nerazzurri a rischio, Dzeko e co ancora a secco, in Ucraina è soltanto pari. Juve, campioni contro campioni. Da Chiellini a Locatelli, gli eroi di Wembley sfidano il Chelsea di Lukaku". E ancora: "Quei 9 sempre più alti, Lucca oltre i due metri. Messi lascia il segno e il City si arrende, ma il migliore è Gigio superstar".