Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Inter super Simo. Juventus signora d’Europa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna de 'La Gazzetta dello Sport'

Così la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport, disponibile in edicola. "Milan super Mike: Maignan ha dimezzato i tempi di recupero, in porta già col Sassuolo o contro il Genoa. Napoli super guai: Osimhen sarà operato oggi, Anguissa fuori per 3-4 settimane. Signora d'Europa, Juve per il primato. Terry: 'Studiavo Bonucci e Chiellini'. E il Toro va: Brekalo inventa una magia, Juric: 'Possiamo crescere'".