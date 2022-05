Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Inter sorpasso da pazzi. Juventus flop”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

"Inter sorpasso da pazzi". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. "Brutto avvio: 2-0 per l’Empoli San Siro trascina la squadra alla grande rimonta: 4-2 Lautaro scatenato (doppietta), Inzaghi: «Carattere di ferro». E il Milan si carica: Pioli deve rispondere per tornare primo, i numeri lo spingono. Juve flop: Dybala-gol non basta Vlahovic ora è un caso, Criscito, riscatto al 96’. Il Genoa spera ancora. Promosse in A: Lecce e Cremonese è qui la fest...A! Monza beffato ancora ai playoff. Tra Toro e Napoli è braccio di ferro per lo sprint finale".