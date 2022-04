Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Inter, piano 20° scudetto. Ibra uscita da dio”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Inter, stella chiama stella". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Inzaghi studia l'operazione sorpasso: Correa e Gosens sono le armi in più, e il pressing di Lukaku continua, ha telefonato per chiedere di tornare. Ibra, un'uscita da dio. Occasione Spalletti, gli eroi degli scudetti: 'Ora Insigne e Osimhen sono i nostri favoriti'. Il fattore multiproprietà per Napoli e Bari: uno va ceduto entro due anni. Pep sfonda il muro: De Bruyne gol lancia il City, Guardiola piega il Cholo".