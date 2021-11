Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “EuroJoya, è un’altra Juve. Spietato CR7”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna de 'La Gazzetta dello Sport'

Così la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport, disponibile da questa mattina in edicola. "Lo spietato CR7 colpisce ancora, una bellissima Atalanta raggiunta al 91'. Sfide da brividi per le milanesi, conta solo vincere. Inter in missione: sbloccare Lautaro e sorpassare l'incognita Sheriff. Milan con il Porto è dentro o fuori, Ibra tra rinnovo e si alla Svezia. Ecco il Contenham, gioco, grinta, Kane per arrivare nelle prime quattro".