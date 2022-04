Prima Pagina, Gazzetta della Sport: “Inter, è un giorno Special. Svolta Milan”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’

"Inter, è un giorno Special". Apre così la prima pagina odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, disponibile da questa mattina in edicola. "Se vincono i nerazzurri si avvicinano allo Scudetto, tutto esaurito: in 75mila per salutare il grande ex, imbattuto con la Roma da 12 gare. Da Barella-Pellegrini a Brozo-Veretout, la chiave è al centro. Milan, progetto Investcorp ad alta fedeltà, insieme almeno per 10 anni. La soglia demagogica sul decreto crescita e la rivolta dei club. Mauro: 'Raspadori è un 9,5, alla Juve potrà fare bene'".